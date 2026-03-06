/Поглед.инфо/ Китайските инвестиции играят важна роля за силното представяне на унгарската икономика въпреки глобалната несигурност, заяви министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто на церемония по откриването на втората фаза от производствената база на китайската технологична компания Intretech в град Капувар, в западната част страната.

По думите на Сиярто китайските компании внасят в страната най-съвременни технологии и създават надеждни работни места, които осигуряват стабилни доходи.

Унгарското правителство подкрепя текущата инвестиционна програма на компанията Intretech на стойност около 74 милиона щатски долара, която се очаква да създаде 330 нови работни места и значително да разшири производствените площи в Капувар.

През 2025 г. Китай е бил най-големият източник на чуждестранни инвестиции в Унгария за трета поредна година, като те представляват 57% от всички преки капиталовложения, а двустранната търговия е достигнала 20,8 милиарда щатски долара.

Генералният мениджър на Intretech за Унгария Уей Дзъфън заяви, че разширяването е ключов етап в европейската стратегия за растеж на компанията. Новите съоръжения ще бъдат насочени към производството на продукти, свързани с възобновяемата енергия, електрическата мобилност и устойчивите опаковки, като ще бъде създаден и център за научноизследователска и развойна дейност.

Intretech е производител на електроника и интелигентни компоненти, който проектира и произвежда продукти за различни индустрии – от умни устройства и автомобилна електроника до медицинска техника.