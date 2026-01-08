/Поглед.инфо/ Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA) представи Доклад за напредъка в научните изследвания и приложенията на китайската космическа станция за 2025 г.

В доклада става ясно, че китайската програма за пилотирани космически полети е организирала и изпълнила шест пилотирани полета, четири мисии за доставка на товари и пет мисии за връщане на космически кораби, като успешно е изпълнила и първия си аварийен старт. Шест екипажа от тайконавти, състоящи се от 18 души, са прекарали дълъг период от време в орбита. Те са извършили 13 космически разходки и множество разгръщания на полезен товар извън станцията, изпълнили са многобройни задачи по поддръжка извън космическия кораб и са поставили нов световен рекорд за продължителност на една космическа разходка.