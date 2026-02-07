/Поглед.инфо/ Китайската машиностроителна промишленост отбеляза стабилни резултати през 2025 г., като продажбите и печалбите са се увеличили , съобщи Китайската федерация на машиностроителната промишленост.

Добавената стойност на големите машиностроителни предприятия се е увеличила с 8,2% на годишна база през 2025 г. Увеличението надминава това на индустриалния сектор с 2,3 процентни пункта и на производствения сектор с 1,8 процентни пункта.

Сред 122-те категории ключови машиностроителни продукти, наблюдавани от федерацията, 85 отбелязват ръст на производството, което е с 13 повече от предходната година. Производството на индустриални роботи достигна рекордно високо ниво, увеличавайки се с 28% на годишна база.

През 2025 г. големите машиностроителни компании отчитат общи оперативни приходи от 33,2 трилиона юана (около 4,8 трилиона щатски долара), което е с 6% повече в сравнение с предходната година. Общите печалби възлизат на 1,7 трилиона юана, което е увеличение с 5,9%.

Поглеждайки към 2026 г., заместник-председателят на федерацията Йе Динда заяви, че машиностроителната промишленост е изправена както пред възможности, така и пред предизвикателства, но се очаква благоприятните условия да надделеят над неблагоприятните.

С продължаването на действието на политиките за стабилизиране на растежа и насърчаване на трансформацията се очаква промишлеността да остане стабилна, добави Йе.