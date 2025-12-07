/Поглед.инфо/ В събота в 15:53 ч. Китай изстреля ракетата-носител „Long March-8А“ от търговската космодрумна база в Хайнан. Тя успешно изведе 14-та група нискоорбитални интернет сателити в предварително зададена орбита.

Разработена от Китайската академия за ракетна технология, ракетата „Long March-8А“ е с дължина 50,5 метра и тегло при излитане 371 тона. Тя е способна да пренесе до 7 тона в орбита на височина 700 км.

Ракетата завърши своя първи полет през февруари тази година и оттогава е в режим на изстрелване с висока плътност.

Тази мисия е първата, при която ракетата от серията „Long March-8А“ преминава от конвенционален ракетен керосин на петролна основа към ракетен керосин на въглищна основа. Новото гориво е екологично чисто, лесно за съхранение и транспорт и по-рентабилно. Неговите характеристики остават стабилни и надеждни като тези на ракетния керосин на петролна основа, което може да създаде основа за „зелена енергия” за последващи мисии с висока честота на изстрелване.

Съботната мисия е петият полет на ракетата„Long March-8А“ и 612-ия старт на ракетите от серията „Long March“.