/Поглед.инфо/ Учени в Китай откриха съкровище от древни вкаменелости, което помага да се пренапише историята на една от най-ранните и най-малко изучени катастрофи на Земята - първото масово изчезване на сложен животински живот, съобщава „Синхуа“.

Синското измиране се е случило преди около 513 милиона години. То е унищожило по-голямата част от морските животни с темпове на изчезване от около 41 до 49%, сравнимо с по-късните масови измирания като това, унищожило динозаврите.

Екип, ръководен от изследователи от Института по геология и палеонтология в Нанкин към Китайската академия на науките, обяви откриването на Хуаюан биота, зашеметяваща колекция от вкаменелости, датиращи от преди около 512 милиона години.

Към днешна дата учените са събрали над 50 000 вкаменелости. Първоначалното проучване на хиляди от тези екземпляри разкрива 153 животински вида, като забележителните 59% са напълно нови за науката.

Това, което прави Хуаюанската биота толкова важна, е изключителният начин, по който меките тъкани са запазени. Тези вкаменелости улавят ранните роднини на всичко от червеи и медузи до акордати. Това осигурява безпрецедентна снимка на цялостна древна екосистема.

Изследването не само осветява ключова глава в далечното минало на нашата планета, но и помага на учените да разберат как биологичното разнообразие реагира и се възстановява от планетарните кризи. Техните открития са публикувани в последния брой на списание „Нейчър“.