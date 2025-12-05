/Поглед.инфо/ Китайските предприятия засилват инвестициите и внедряването на бързо развиващите се технологии за изкуствен интелект (AI). С това те повишават своята оперативна ефективност и засилват конкурентоспособността си въпреки нестабилната икономическа ситуация в глобален мащаб. Това показват данните от нов доклад на глобалната консултантска компания Accenture.

Докладът посочва, че 87% от анкетираните китайски изпълнителни директори планират да увеличат инвестициите в AI тази година, като 18% вече са започнали някаква форма на преустройство на работните процеси около AI. Освен това 68% от интервюираните бизнес лидери възприемат AI основно като двигател на растежа на приходите, а не като средство за намаляване на разходите.

В момента 72% от ръководителите на китайски компании смятат, че внедряването на изкуствен интелект при тях протича по-бързо от очакваното. Според изследването, трите основни причини за увеличаване на инвестициите в AI са бързият напредък в способностите и инструментите на тази технология, по-голямата увереност в управлението на рискове, свързани с AI, и поддържането или укрепването на конкурентната позиция в техните мисии.

Въпреки това, с ръководителите, които дават приоритет на внедряването на изкуствен интелект пред повишаването на квалификацията на служителите, се очертава потенциална празнина между технологичните възможности на организациите и готовността на персонала. Почти половината от анкетираните китайски бизнес лидери посочват, че именно инвестициите в технологии, свързани с изкуствения интелект, са довели до най-значимото подобрение в производителността на техните компании. В същото време, само 22% от респондентите считат, че основните напредъци са постигнати в областта на човешките ресурси. Това показва, че бизнесът акцентира повече на технологичните иновации и автоматизацията, отколкото на подобрението на управлението на персонала.

Проучването обхваща 3000 изпълнителни директори и 3000 служители в 22 индустрии и 18 държави. Събирането на данни е проведено за цели 2 месец а- май и юни тази година. Докладът посочва, че AI агентите се утвърждават като основен фокус на корпоративните инвестиции, като около 60% от китайските предприятия вече са започнали да инвестират в AI агенти и ще продължат да го правят и през следващата година.

AI агентите привлякоха световно внимание и отбелязаха експлозивен растеж тази година. Терминът се отнася до система или програма, която е способна самостоятелно да изпълнява задачи от името на потребител или друга система, като проектира своя работен процес и използва наличните инструменти. AI агентите са по-напреднали от чатботовете, защото не само предоставят предложения или отговори, но и самостоятелно изпълняват сложни действия в различни индустрии, предоставяйки осезаеми резултати.

Изследването показа, че повече от 60% от анкетираните китайски служители твърдят, че редовно работят с AI агенти, което е най-високият процент в света. В същото време само 8% заявяват, че са чували за AI агенти, но не са ги използвали. Когато търсят подкрепа, 62% от служителите сега се обръщат към AI инструменти вместо към човешки колега. Въпреки че 38% от китайските бизнес лидери смятат, че активно подготвят работната си сила за промените, които изкуствените интелигентни агенти ще доведат — чрез преквалификация и преосмисляне на ролите в организациите — едва 32% от тях са успели да комуникират ясно с персонала относно това как тези технологии ще повлияят на работните позиции. Тази разлика подчертава необходимостта от по-добра комуникация и ангажираност от страна на ръководството, за да се осигури гладкото интегриране на AI в работната среда и да се намали несигурността сред служителите.

Саманта Джу, председател на Accenture за Китай, заяви: „Последната вълна от иновации в областта на изкуствения интелект, водена от отворени големи езикови модели, е толкова обнадеждаваща, че компаниите бързо се мобилизират, за да използват тези технологии.“ Тя подчерта, че Китай се утвърждава като „икономика, стимулирана от иновации“, като пробивите в области като изкуствен интелект, роботика, възобновяеми енергийни източници и електрически превозни средства демонстрират нарастващите способности на страната в ключови технологии, които осигуряват дългосрочна конкурентоспособност. „Когато разглеждаме AI екосистемите, можем да кажем, че Китай не е просто пазар за технологиите за изкуствен интелект, а полигон за приемане на AI от предприятия в голям мащаб,“ добави тя. Джу отбеляза още, че съществува силна инерция в трансформацията на индустриалните процеси, водена от изкуствен интелект. Бизнесите бързо интегрират AI в процесите на вземане на решения, операции и взаимодействие с клиентите.

Г-н Пан Хълин, член на Експертната комисия по икономика на информацията и комуникациите, която е част от Министерството на промишлеността и информационните технологии, заяви, че бързото приемане на цифрови технологии, представяни от AI, ще внесе нов стимул в икономическия растеж на страната и ще ускори цифровото и интелигентното обновление на традиционните индустрии. Той отбеляза, че генеративният изкуствен интелект все повече се възприема като ключов двигател за изграждане на устойчиви вериги на доставки и помага на компаниите да се адаптират по-бързо към внезапни промени и да предприемат действия, базирани на данни в реално време.