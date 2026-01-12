/Поглед.инфо/ Китайският безпилотен транспортен самолет „Тиенма-1000“ завърши успешно първия си полет в неделя. Разработен от Xi'an ASN Technology Group към China North Industries Group Corporation, „Тиенма-1000“ интегрира логистичен транспорт, спасителни операции и доставка на материали в една платформа.

Това е първият безпилотен самолет в Китай, способен да се адаптира към сложен терен на голяма височина, да постига ултракратко излитане и кацане и бързо да превключва между режимите на товарен транспорт и въздушно десантиране.

С максимален обхват от 1800 километра, самолетът може да създаде „въздушни експресни линии“ за бърза доставка. Оборудван с интелигентно планиране на маршрута и избягване на препятствия, той самостоятелно идентифицира и навигира около препятствия като планини и сгради, осигурявайки безопасна работа в непознато въздушно пространство.

Самолетът разполага с автономна система за товарене и разтоварване, способна да обработва товари с тегло от един тон за пет минути, като напълно автоматизира задачите от планирането до изпълнението.