/Поглед.инфо/ Износният сектор на Китай се очаква да запази своята устойчивост на фона на глобалния шок в енергийните доставки, подкрепен от високата степен на енергийна самодостатъчност на страната и от бързото разширяване на новите енергийни източници, сочи доклад на Nomura.

Системата за електроснабдяване на Китай до голяма степен остава изолирана от настоящия шок в енергийните доставки благодарение на редица структурни фактори, като страната е постигнала значителен напредък в интегрирането на алтернативни енергийни източници, включително вятърна, слънчева и ядрена енергия. В същото време, макар новата енергия да се развива с бързи темпове, индустриалният сектор продължава да разчита в голяма степен на въглищата, значителна част от които се добиват на местно ниво.

Регулираният електроенергиен сектор също така гарантира стабилен достъп на производителите до електроенергия, което на практика предпазва китайските износители от сътресенията на настоящата енергийна криза, се посочва още в доклада.

Предвид тези специфични предимства, от Nomura отбелязват, че макар в годишната си прогноза за 2026 г. да са предвиждали умерено забавяне на ръста на китайския износ, към момента виждат потенциал за по-добро представяне, особено ако енергийната криза се проточи и през втората половина на годината.

Външната търговия на Китай започна годината с много добри резултати, като износът нарасна с 19,2%, а вносът – със 17,1% на годишна база през периода януари–февруари.