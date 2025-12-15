/Поглед.инфо/ В утрешния си брой теоретичното списание на ККП „Циушъ“ ще публикува статията на генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин със заглавие „Разширяването на вътрешното търсене е стратегически ход“. Това са откъси от важни изказвания на китайския лидер за периода от октомври 2015 г. до октомври 2025 г.

Разширяването на вътрешното потребление е тясно свързано с икономическата стабилност и сигурност на страната и не представлява временна мярка, а дългосрочен стратегически избор. Колкото по-гладко и ефективно функционира вътрешният икономически цикъл, толкова по-силно притегателно поле се създава за глобалните ресурси. Това улеснява изграждането на нов модел на развитие, в който вътрешното потребление заема водещо място, а като вътрешната и международната икономика се допълват и насърчават взаимно. В резултат се формират и нови предимства за участие в международната конкуренция и сътрудничество.

В статията се подчертава, че потреблението е най-важният двигател на икономическия растеж. За неговото устойчиво разширяване са необходими последователни усилия в няколко ключови направления: насърчаване на заетостта, усъвършенстване на системата за социално осигуряване, оптимизиране на структурата на разпределението на доходите, разширяване на групата със средни доходи и целенасочено насърчаване на общото забогатяване.