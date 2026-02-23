/Поглед.инфо/ На 23 февруари китайският председател и генерален секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма до Ким Чен-ун по повод избирането му за генерален секретар на Корейската трудова партия на нейния Девети конгрес.

В посланието си Си Дзинпин подчертава, че след Осмия конгрес партията, ръководена от Ким Чен-ун, е обединила и повела народа към нови постижения в строителството на социалистическо общество. Повторното му избиране отразява високото доверие и твърдата подкрепа на партията, правителството и народа. Деветият конгрес се провежда в ключов момент от развитието на страната и има важно значение за бъдещия ѝ напредък.

Си Дзинпин изразява увереност, че под ръководството на Ким Чен-ун КНДР ще продължи да развива своята социалистическа кауза и ще постига нови успехи.

Той отбелязва още, че Китай и КНДР са социалистически съседи и традиционни приятели, които се подкрепят взаимно, и подчерта готовността на Китай да задълбочава двустранното сътрудничество в интерес на мира, стабилността и развитието в региона и по света.