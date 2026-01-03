/Поглед.инфо/ Изминалата вече 2025 г. беше белязана от много важни аспекти за развитието на модернизацията в китайски стил, основана на лидерството на китайския председател Си Дзинпин.

През 2025 г. се навършиха 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. По този повод генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин подчерта, че убеждението в справедливостта остава непоклатимо, стремежът към мир – неудържим, а силата на народа – непобедима.

Същата година бележи и завършването на 14-ата петилетка (2021–2025). На фона на сложна и променлива международна среда и нарастващи вътрешни предизвикателства, Централният комитет на ККП начело със Си Дзинпин мобилизира цялата партия и обществото, за да преодолее трудностите и да постигне стабилни резултати в социално-икономическото развитие.

Паралелно с това през 2025 г. бяха положени основите за формулирането на целите и ключовите задачи на 15-ата петилетка (2026-2030). Успешното провеждане на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП очерта общата концепция и стратегическата рамка за развитието през следващите пет години, представлявайки нов етап на всеобхватна мобилизация по китайския път към модернизация.

Годината се утвърждава като точка на пресичане между историята, настоящата реалност и бъдещите перспективи. В този ключов момент от пътя на Китай към модернизация управленските практики и стратегическите решения на Си Дзинпин ясно очертаха посоката на развитие на страната в условията на дълбоки промени в глобалното управление.

Особено показателен беше динамичният напредък в сферата на изкуствения интелект. В края на януари китайският модел DeepSeek, разработен в Ханджоу, привлече значително международно внимание със своето глобално въздействие. Малко по-късно, по време на галата на КМГ за Пролетния фестивал, роботизираните изпълнители на „кибер фолклорен танц“, създадени от Yushu Technology, демонстрираха ново измерение на интеграцията между технологии и култура.

Въпреки ограниченията в достъпа до чипове и силната конкуренция от утвърдени международни лидери, ново поколение китайски технологични иноватори реализира пробиви, надхвърлящи първоначалните очаквания. Развитието на изкуствения интелект остава сред стратегическите приоритети на Си Дзинпин, който подкрепи сектора чрез серия от целенасочени политики и лично посети водещи изследователски центрове, за да се запознае на място с напредъка и практическите приложения на новите технологии.

Моделът Speed Space на западния бряг на река Сюхуей в Шанхай се утвърждава като специализирана платформа за инкубиране и ускорено развитие на мащабни модели за изкуствен интелект, превръщайки се във важен елемент от градската иновационна екосистема.

Бързото развитие на изкуствения интелект се вписва пряко в усилията на Китай да формира нови качествени производителни сили и да ускори социално-икономическата трансформация. Как да бъде използвана тази историческа възможност и какви стратегически решения са необходими остава постоянен фокус в дългосрочното стратегическо мислене на генералния секретар Си Дзинпин.

През цялата 2025 г. изграждането и развитието на новите качествени производителни сили заеха централно място в управленския дневен ред. Наред с активното насърчаване на нововъзникващите индустрии и предварителното позициониране в бъдещи сектори, Си Дзинпин подчерта и ключовата роля на трансформацията и модернизацията на традиционните отрасли.

Показателен пример в това отношение е Benxi Iron and Steel. Това е едно знаково предприятие в индустриалната история на Китай. През последните години, след преструктурирането си с Ansteel, това вековно производство беше успешно съживено и адаптирано към новите изисквания на индустриалното развитие.

В рамките на производствения сектор традиционните индустрии продължават да заемат над 80 процента от общия обем. По този повод Си Дзинпин подчерта, че именно чрез тяхната трансформация и модернизация могат да бъдат стимулирани и новите производителни сили.

Стоманодобивната промишленост остава фундаментален сектор за националната икономика, а реалната икономика е основата на цялостното развитие на страната. Усилията следва да бъдат насочени към преодоляване на структурните слабости, оптимизиране на индустриалната структура и по-нататъшен принос към модернизацията по китайски модел, заяви китайският лидер.

През годината генералният секретар лично посети редица производствени предприятия, където се запозна в детайли с реалното състояние на сектора. В хода на тези инспекции бяха ясно очертани както постигнатите пробиви, така и ключовите направления за развитие на новите качествени производителни сили.

2025 г. бележи и края на 14-ата петилетка (2021-2025). През този период висококачественото развитие вървеше ръка за ръка с подобряването на жизнения стандарт. От Централния документ №1 в началото на годината, който постави акцент върху цялостното съживяване на селските райони, през мерките за по-добра социална защита, до последователната политика за насърчаване на общото материално и духовно благоденствие. Всичко това ясно показа, че модернизацията на Китай е модернизация, ориентирана към хората, която „поставя народа на първо място“.

На 21 август 2025 г. Си Дзинпин оглави делегация на ЦК на ККП в Сидзан за участие в честванията по повод 60-ата годишнина от създаването на автономния район. Това беше първият подобен жест в историята на ККП и Китай и ясно демонстрира високото внимание на Централния комитет към развитието на Сидзан, както и последователната подкрепа за кадрите и жителите от всички етнически групи.

На 23 септември генералния секретар Си Дзинпин пристигна на международното летище Тиеншан в Урумчи.

Това е четвъртата визита на генералния секретар Си Дзинпин в Синдзян от 18-ия пленум на ККП. Със своето посещение генералният секретар дава още по-силна инерция за развитието на нова глава в социалистическата модернизация на Синдзян.

Стратегията на ККП за управление на Синдзян в новата ера даде богати резултати и регионът преживява най-процъфтяващия период в историята си. Укрепването на чувството за общност на китайската нация чрез подобряване на живота на хората е най-ярката илюстрация на модернизацията в китайски стил.

През 2025 г. продължи изграждането на модерни интелигентни градове, като междувременно бяха постигнати сериозни резултати в цялостното съживяване на селските райони и силното обогатяване на граничните региони. Насърчаването на китайската национална общност бележи ново възраждане в крак с подобряването на живота на хората. Управленческите решения и пазарните механизми гарантираха успеха на 14-ата петилетка(2021-2025). Лидерството на китайския председател Си Дзинпин ще продължава да търси развитие за Китай, поставяйки „ народа на първо място“ като най-важен приоритет.