/Поглед.инфо/ Изучавайки данните от първия китайски марсоход „Джужон“ китайските геолози са установили, че повърхността на Марс е проявявала значителна водна активност преди около 750 милиона години. Това откритие показва, че водата е съществувала на Марс няколкостотин милиона години по-дълго, отколкото се смяташе досега, съобщава „Синхуа“.

Изследването, проведено от изследователски екип от Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките и публикувано в Националния научен преглед, предоставя нови доказателства за климатична еволюция, геоложките процеси и потенциалната обитаемост на Марс.

„Джужон“ кацна успешно на Марс през май 2021 г. и пропътува 1921 метра на Червената планета до май 2022 г., събирайки изобилни научни данни.