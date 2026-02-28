/Поглед.инфо/ Китайското Министерство на търговията наскоро обяви, че е включило 20 японски компании в списък за контрол на износа, както и още 20 в списък за наблюдение. Това е поредна законова мярка след публикуването преди повече от месец на уведомление за засилване на експортния контрол за стоки с двойна употреба за Япония. Целта е да се възпрепятства ускорената „ремилитаризация“ на Токио и неговите амбиции за придобиване на ядрено оръжие, както и да се защитят регионалният и световният мир.

С оглед на реалните действия на японските военнопромишлени предприятия, налагането на санкции срещу тях е неизбежно. Компании като „Мицубиши Хеви Индъстрис“ и „Кавазаки Хеви Индъстрис“, включени в списъка за експортен контрол, могат да се разглеждат като „наследство от войната“ на японския милитаризъм. Още по време на Втората световна война те са били основна сила в производството на оръжия, а днес се превръщат в авангард на японската „ремилитаризация“, което представлява прекрачване на червените линии на регионалната сигурност.

Напоследък серия от опасни действия на правителството на Санае Такаичи се свързваха в порочен кръг на политически изявления, призиви за разширяване на военните разходи, печалби за компаниите и политическа подкрепа, който силно напомня симбиозата между армията и финансово-промишлените групи от периода преди Втората световна война. Това следва да предизвика висока бдителност у държавите в региона.

Като отговорна голяма държава Китай използва международно приети правила, за да ограничи военните амбиции на Япония чрез прецизен контрол върху износа на стоки с двойна употреба към високорискови субекти. Тези действия са напълно легитимни, необходими и практически обосновани.

Мирът и развитието са вечен стремеж на човечеството. Международната общност трябва да обедини усилията си, за да предотврати възраждането на японския милитаризъм, да защити резултатите от победата във Втората световна война и да съхрани световния мир и просперитет.