Китай е добил 700 000 тона шистов нефт от находище „Шънли Дзиян“

/Поглед.инфо/ Китай създаде първата национална демонстрационна зона за добив на шистов нефт в континентален разломно-езерен басейн в нефтеното находище „Шънли Дзиян“ в провинция Шандун, Източен Китай, като според доклад, публикуван от Националната енергийна администрация, през 2025 г. годишното производство там ще надхвърли 700 000 тона.

В доклада се добавя, че демонстрационната зона разполага с доказани геоложки запаси от 327 милиона тона.

Проектът е третата демонстрационна зона за шистов нефт на национално ниво в Китай, след тези в Синдзян и Хейлундзян. Целта му е да подобри технологичната система на страната за проучване и разработване на шистов нефт в континентални разломни езерни басейни, да преодолее ключови технически пречки, да постигне значителни пробиви в проучването и производството, както и да създаде ефективни модели за разработване, които могат да бъдат възпроизведени в цялата страна.

Шистовият нефт, дефиниран като течни въглеводороди, затворени в шистови скални формации и подходящи за извличане с цел рафиниране, е широко разпространен енергиен ресурс, чиито запаси значително надвишават тези на конвенционалните източници на нефт.

Производството на шистов нефт в Китай е надхвърлило 8,5 милиона тона през 2025 г., което е повече от 10 пъти обемът, отчетен през 2018 г.