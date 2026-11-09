/Поглед.инфо/ Китай е изградил най-голямата и най-бързоразвиваща се система за възобновяема енергия в света, става ясно от доклад на Китайското дружество за реформа и развитие на предприятията.

В доклада се посочва, че дейностите, свързани с изкопаемите горива, остават най-големият източник на глобални въглеродни емисии. Глобалните емисии на CO2, свързани с енергетиката, са се увеличили с 0,4% на годишна база до 38,4 милиарда тона през 2025 г., което е най-малкият годишен ръст от 2021 г. насам. Емисиите на въглероден диоксид, свързани с енергетиката, в Китай са спаднали с 0,5%, докато тези в САЩ са се увеличили с 2,4%, което превръща САЩ в най-големия приносител към глобалното увеличение.

Производството на електроенергия от въглища е съставлявало 49,7% от общото производство на електроенергия в Китай през първата половина на 2026 г., като за първи път е спаднало под 50%.

Към края на 2025 г. глобалният инсталиран капацитет от възобновяеми енергийни източници достига 5 149 гигавата, което представлява ръст от 15,5% спрямо същия период на предходната година. Възобновяемите енергийни източници съставляват 33,8% от глобалното електропроизводство. В Китай инсталираната мощност от възобновяеми енергийни източници възлиза на 2,337 милиарда киловата в края на 2025 г., което представлява 60,1% от общата инсталирана мощност за производство на електроенергия в страната. Китай също така допринася с 63,6% към глобалното увеличение на мощността от възобновяеми енергийни източници.

Прогнозира се, че инвестициите на Китай в енергетиката ще достигнат 940 милиарда долара през 2026 г., което ще бъде най-високата стойност в света.

В доклада се подчертава и водещата роля на Китай в областта на технологиите за възобновяема енергия. Китай доставя 70% от световното оборудване за вятърна енергия и 80% от фотоволтаичните (PV) модули, като по този начин допринася за намаляване на разходите за производство на вятърна и слънчева енергия в световен мащаб съответно с повече от 60% и 80%.