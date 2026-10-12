Китай и ЕС се договориха да продължат диалога за търговията с хибридни и електрически автомобили

/Поглед.инфо/ Китай и Европейският съюз постигнаха съгласие по редица въпроси, свързани с търговията с хибридни и електрически автомобили, като избегнаха ескалация на търговските разногласия. Това съобщи говорител на китайското Министерство на търговията.

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В рамките на механизма за консултации по въпросите на търговията и инвестициите двете страни проведоха интензивни преговори, основани на взаимното уважение и равноправния диалог. Целта е да се съгласуват позициите им и да се запази стабилно и балансирано търговско партньорство.

По отношение на хибридните автомобили страните са потвърдили три основни принципа. Говорителят не разкри подробности, но отхвърли спекулациите в чуждестранни медии за конкретните параметри на договореностите, включително за броя на автомобилите.

При електрическите автомобили Китай и ЕС постигнаха през януари договореност за разрешаване на спора за субсидиите без допълнителна ескалация. Европейската комисия публикува общи насоки за ценовите ангажименти, чрез които китайските производители могат да предложат ценови гаранции вместо прилагането на изравнителни мита.

Европейската страна ще продължи процедурите по разглеждане на ценовите предложения на отделните производители, както и други прегледи, свързани със случая, уточни говорителят на Министерството на търговията.