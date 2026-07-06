Китай и Русия започнаха съвместните военноморски учения „Морско сътрудничество – 2026“

/Поглед.инфо/ На 6 юли във военноморска база в Циндао бяха открити съвместните учения „Морско сътрудничество – 2026“ между военноморските сили на Китай и Русия.

За ученията е създаден съвместен команден щаб с участие на представители на двете страни. Според организаторите те са част от дългогодишен механизъм за военноморско сътрудничество, който има за цел да засили координацията между двете армии и да подобри съвместните действия в морска среда.

Ученията са организирани в три етапа – съсредоточаване на силите, планиране на операции в пристанище и морска фаза с практически действия. Военноморските сили на двете страни са били напълно разгърнати преди началото на ученията.

След откриването бе проведена съвместна командна тренировка и координация на тактически действия в рамките на подготвителния етап на морската фаза.