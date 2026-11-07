Китай и САЩ обсъдиха двустранните търговско-икономически отношения

/Поглед.инфо/ Вечерта на 6 ноември вицепремиерът на Китай Хъ Лифън проведе видеоконферентен разговор с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и търговския представител Джеймисън Гриър.

Двете страни обсъдиха изпълнението на важните договорености, постигнати на срещите между държавните глави на Китай и САЩ в Пекин и Вашингтон, както и ключови въпроси в двустранните търговско-икономически отношения. Китай изрази сериозна загриженост относно неотдавнашните американски ограничения в търговията.

Страните се договориха да продължат да използват механизма за търговско-икономически консултации, да засилват сътрудничеството и да управляват различията си по подходящ начин с цел насърчаване на стабилното развитие на двустранните отношения. Те потвърдиха ангажимента си за изграждане на конструктивни стратегически отношения на стабилност, основани на взаимно уважение, справедливост и равнопоставеност.