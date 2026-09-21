Китай и САЩ проведоха търговско-икономически консултации в Ню Йорк

Двете страни проведоха откровен, задълбочен и конструктивен обмен по въпроси от общ интерес, включително изпълнението на постигнатите договорености от предишни консултации и насърчаването на двустранната търговия и инвестиции. Те също така проведоха диалог по въпроси, свързани с изкуствения интелект.
Страните заявиха, че ще се ръководят от важния консенсус, постигнат от държавните им ръководители, и ще се придържат към принципите на взаимното уважение, мирното съвместно съществуване и взаимноизгодното сътрудничество.