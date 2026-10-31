Абонирай се
Поглед към Китай

Китай и Швейцария актуализираха споразумението си за свободна търговия

/Поглед.инфо/ Китай и Швейцария подписаха протокол за актуализиране на споразумението си за свободна търговия. Новите договорености предвиждат безмитен достъп до китайския пазар за 99,8% от швейцарския износ.

КМГ 11482 прочитания
Китай и Швейцария актуализираха споразумението си за свободна търговия
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

От тях 77,5% ще бъдат освободени от мита веднага след влизането на споразумението в сила, а за останалите ще се прилага преходен период от 5 до 10 години. От своя страна Швейцария ще предостави безмитен режим за 80,1% от китайския селскостопански износ, като преференциалните условия ще обхванат общо 97,3% от него.

Подписването се състоя на 30 октомври по време на посещението на швейцарския президент Ги Пармелен в Пекин. Преговорите за актуализиране на споразумението започнаха през септември 2024 г. и приключиха през август 2026 г. след пет кръга.

Новите договорености разширяват достъпа до пазарите в областта на услугите и инвестициите и задълбочават сътрудничеството в цифровата търговия, изкуствения интелект, фармацевтиката, машиностроенето и часовникарската индустрия.

Първоначалното споразумение беше подписано през 2013 г. и влезе в сила през юли 2014 г. То беше първото споразумение за свободна търговия на Китай с континентална европейска държава. През 2024 г. двустранният стокообмен достигна 62,77 млрд. долара, което е с 44% повече спрямо 2014 г.

Протоколът предстои да бъде ратифициран съгласно вътрешните процедури на двете страни, преди да влезе в сила.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

„Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ
Поглед към Китай

„Трите клисури“ – новият воден път по Яндзъ

/Поглед.инфо/ Днес сме в Ичан, провинция Хубей. Това зад мен е река Яндзъ. Но може би не подозирате, че по този най-натоварен воден път в света се крие все по-сериозен проблем със задръстванията. Как може да бъде разрешен, хайде да разберем заедно!

02.11.2026 22:00
433 дрона за една нощ: Новата тактика за пълна парализа на украинския тил
Свят

433 дрона за една нощ: Новата тактика за пълна парализа на украинския тил

/Поглед.инфо/ В нощта срещу 1 ноември 2026 година украинската преносна система бе подложена на масиран комбиниран удар с над четиристотин безпилотни апарата. Докато официалната пропаганда в Киев отчита висока ликвидация на въздушните цели, реалните щети по каскадата от трансформаторни подстанции 330/750 kV извеждат от строя ключови регионални възли. Пораженията в Днепропетровска, Житомирска и Киевска област показват, че инфраструктурната парализа навлиза в невъзвратима фаза, изпреварваща европейските възможности за технически внос.

02.11.2026 22:00
Си Дзинпин: Приятелството между Китай и Оман има дълга история и широки перспективи за развитие
Поглед към Китай

Си Дзинпин: Приятелството между Китай и Оман има дълга история и широки перспективи за развитие

/Поглед.инфо/ Сутринта на 2 ноември китайският председател Си Дзинпин проведе разговори в Пекин със султана на Оман Хайтам бин Тарик ал-Саид, който е на държавно посещение в Китай.

02.11.2026 21:45
Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море
Свят

Алиансът попълва "сенчестия флот": Защо НАТО разполага нови AWACS над Черно море

/Поглед.инфо/ Алиансът спешно разгръща допълнителни разузнавателни самолети, средиземноморски патрули и наземни радари в Черноморския регион под претекст защита на търговското корабоплаване. Този ход идва след поредния инцидент с контейнеровоза Contship Jet край българския бряг. Анализът на логистичните маршрути, складовите капацитети в Румъния и Молдова, както и прегрупирането на турските оператори обаче показва, че истинските цели на новата операция на НАТО надхвърлят официално обявената патрулна мисия.

02.11.2026 21:45
Какаовите нюанси носят нежност през есента и зимата
Поглед към Китай

Какаовите нюанси носят нежност през есента и зимата

/Поглед.инфо/ Модните цветове през есенно-зимния сезон и тази година са доминирани от кафявата гама. В основата на т.нар. какаов стил са топлите кафяви нюанси с различна дълбочина – шоколадово, млечно кафе, кестеняво и други. Дискретни цветни акценти и материи с естествена текстура, като велур и плетиво, допълват визията, придавайки ѝ мекота, непринуденост и романтична атмосфера. Те носят романтично усещане за добри спомени и приятни предстоящи моменти.

02.11.2026 21:30
По анализи на морски изследователи: Саботажът срещу катарския газовоз "Ал Майеда" счупи гаранциите на Техеран в Ормуз
Свят

По анализи на морски изследователи: Саботажът срещу катарския газовоз "Ал Майеда" счупи гаранциите на Техеран в Ормуз

/Поглед.инфо/ Атаката срещу катарския газовоз "Ал Майеда" в Персийския залив превръща морския транзит през Ормузкия проток в руска рулетка за корабособствениците. Въпреки че Техеран предварително даде "зелена светлина" за преминаването на съда след посредничеството на Пакистан, снарядите удариха корпуса броени часове по-късно. Този инцидент потвърждава, че регионалният сблъсък между САЩ, Израел и Иран премина в фаза, в която нито една писмена гаранция не може да защити енергийните доставки на Запада.

02.11.2026 21:30
Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации
Поглед към Китай

Китай представи 40 перспективни технологии с потенциал за радикални иновации

/Поглед.инфо/ Китайският Институт за научна и техническа информация представи доклада „Перспективи пред революционните технологии за 2026 г.“, в който са включени 40 технологии с постигнати значителни пробиви и потенциал да създадат нови направления за иновации. Подбраните технологии обхващат пет основни области – изкуствен интелект, информационни технологии от следващо поколение, науки за живота и здравеопазване, нова енергия, нови материали и модерно производство.

02.11.2026 21:15
Улични боеве в Париж и експлозия на гарата в Хамбург: Поколението Z започна демонтаж на евроатлантическия консенсус
Свят

Улични боеве в Париж и експлозия на гарата в Хамбург: Поколението Z започна демонтаж на евроатлантическия консенсус

/Поглед.инфо/ Масови безредици, грабежи и брутални улични сблъсъци с органите на реда разтърсиха ключови европейски държави в нощта срещу 1 ноември. Над половин милион души по данни на организаторите излязоха по улиците на Франция, докато в Германия протестната вълна обхвана над 30 града под ръководството на движението „Поколение Z управлява“. Дори традиционно стабилна Швейцария и нейният финансов център Цюрих преживяха нощ на барикади, палежи и употреба на водни оръдия. Инфлацията, цената на живота и растящите военни разходи поставят под въпрос вътрешнополитическата стабилност на целия Европейски съюз.

02.11.2026 21:15