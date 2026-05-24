/Поглед.инфо/ Китайският посланик по въпросите на разоръжаването Шън Дзиен заяви по време на 11-ата обзорна конференция на ООН, че спазването на целите и принципите на Договора за неразпространение на ядреното оръжие отговаря на общия интерес на всички държави.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Той изрази дълбоко съжаление, че форумът не е успял да постигне консенсус по съществени заключения след четири седмици на интензивни дискусии относно международната сигурност, разоръжаването и мирното използване на ядрена енергия.

Въпреки съществуващите разногласия, посланик Шън подчерта, че договорът остава крайъгълен камък на международната архитектура за сигурност.

По думите му, Китай призова държавите да практикуват истинска многостранност, да се стремят към подобряване на регионалната сигурност и да елиминират първопричините за разпространението на ядрените оръжия.