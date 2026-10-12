Китай планира да достави проби от Марс на Земята около 2031 г.

/Поглед.инфо/ Китай планира да достави на Земята проби от Марс около 2031 г. Мисията „Тиенуън-3“ (Tianwen-3), която трябва да осъществи задачата, се очаква да бъде изстреляна около 2028 г. Това се посочва в статия на Джан Дзядзюн, изследовател от Шанхайската астрономическа обсерватория към Китайската академия на науките, публикувана във вестник „Жънмин жъбао“

Според учения пред човечеството стоят три основни предизвикателства по пътя към установяване на присъствие на Марс: комуникацията между Земята и планетата, транспортирането на материали между тях и осигуряването на условия за оцеляване на хората.

За определяне на траекториите и навигацията на космическите апарати Китай използва система за интерферометрия със свръхдълга база (VLBI), разработена под ръководството на Шанхайската астрономическа обсерватория. Технологията е била тествана предварително в рамките на мисията „Тиенуън-1“ и подпомага прецизното насочване на апаратите при достигането им до Марс.

Второто предизвикателство е връщането на материал от Марс на Земята. На 15 май 2021 г. китайски спускаем апарат с първия марсоход на страната успешно кацна на планетата.

Още по-сложна задача е осигуряването на условия за живот. Марс се характеризира с изключително ниски температури, високи нива на радиация, слаба гравитация и ниско атмосферно налягане. Ограниченият достъп до вода и кислород също представлява сериозно препятствие. Според Джан Дзядзюн е необходимо да се проучи как местните ресурси могат да бъдат използвани за поддържане на човешка дейност.

Въпреки трудностите Марс остава една от най-подходящите цели за бъдещи пилотирани мисии в дълбокия космос. За разлика от Венера, чиито условия са изключително неблагоприятни, Червената планета разполага с тънка атмосфера, воден лед и денонощие и сезонни цикли, сходни с тези на Земята.

Според Джан Дзядзюн изследването на Марс е важна стъпка към бъдеще, в което човечеството ще може да пътува между планетите.