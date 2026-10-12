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Поглед към Китай

Китай планира да достави проби от Марс на Земята около 2031 г.

/Поглед.инфо/ Китай планира да достави на Земята проби от Марс около 2031 г. Мисията „Тиенуън-3“ (Tianwen-3), която трябва да осъществи задачата, се очаква да бъде изстреляна около 2028 г. Това се посочва в статия на Джан Дзядзюн, изследовател от Шанхайската астрономическа обсерватория към Китайската академия на науките, публикувана във вестник „Жънмин жъбао“

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Китай планира да достави проби от Марс на Земята около 2031 г.
Източник: 38picres.cgtn.comИИ генерирана
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Според учения пред човечеството стоят три основни предизвикателства по пътя към установяване на присъствие на Марс: комуникацията между Земята и планетата, транспортирането на материали между тях и осигуряването на условия за оцеляване на хората.

За определяне на траекториите и навигацията на космическите апарати Китай използва система за интерферометрия със свръхдълга база (VLBI), разработена под ръководството на Шанхайската астрономическа обсерватория. Технологията е била тествана предварително в рамките на мисията „Тиенуън-1“ и подпомага прецизното насочване на апаратите при достигането им до Марс.

Второто предизвикателство е връщането на материал от Марс на Земята. На 15 май 2021 г. китайски спускаем апарат с първия марсоход на страната успешно кацна на планетата.

Още по-сложна задача е осигуряването на условия за живот. Марс се характеризира с изключително ниски температури, високи нива на радиация, слаба гравитация и ниско атмосферно налягане. Ограниченият достъп до вода и кислород също представлява сериозно препятствие. Според Джан Дзядзюн е необходимо да се проучи как местните ресурси могат да бъдат използвани за поддържане на човешка дейност.

Въпреки трудностите Марс остава една от най-подходящите цели за бъдещи пилотирани мисии в дълбокия космос. За разлика от Венера, чиито условия са изключително неблагоприятни, Червената планета разполага с тънка атмосфера, воден лед и денонощие и сезонни цикли, сходни с тези на Земята.

Според Джан Дзядзюн изследването на Марс е важна стъпка към бъдеще, в което човечеството ще може да пътува между планетите.

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