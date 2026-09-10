Китай: Политическото и дипломатическо решение е изходът от иранския ядрен въпрос

На срещата постоянният представител на Китай Ли Сун заяви, че двата военни удара, нанесени от САЩ и Израел през юни миналата година насам по мирни ядрени съоръжения в Иран, които са под гаранционния контрол на МААЕ, са основната причина за невъзможността сътрудничеството между Техеран и агенцията да се върне към нормалното.

Той подчерта, че политическата конфронтация в Съвета на управителите няма да реши иранския ядрен въпрос, а налагането на резолюции със сила само ще задълбочи противоречията. По думите му отнасянето на въпроса до Съвета за сигурност на ООН също няма да доведе до решение. Според Китай изходът е в политическо и дипломатическо уреждане на въпроса.

Ли Сун посочи, че непосредственият приоритет е да бъде намалено напрежението и да се възобновят диалогът и преговорите. Той заяви, че Китай ще продължи да полага усилия за политическо решаване на иранския ядрен въпрос и за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.