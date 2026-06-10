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Китай представи енергиен модул, намаляващ разходите за ел. енергия при изчислителни операции на ИИ

/Поглед.инфо/ В Източен Китай бе представен първият в света енергиен модул, който ще намали разходите за електроенергия при изчислителните операции на изкуствения интелект.

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Китай представи енергиен модул, намаляващ разходите за ел. енергия при изчислителни операции на ИИ
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С дължина 53 метра и ширина 41 метра, огромна конструкция, наподобяваща контейнер, бе пусната в експлоатация в град Циндао, провинция Шандун, което дава представа за бъдещето на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Според репортажи на CCTV този модулен блок, наречен „AI-Power Island“, е първата в света сглобяема електроцентрала, проектирана изключително за центрове за данни за изкуствен интелект.

Разработена от TGOOD, производител на енергийно оборудване в Циндао, сглобяемата база действа като „сърцето“ на центъра за данни. Чрез интегрирането на високоволтови трансформатори и твърдотелни трансформатори в модул, произведен в завод, системата може да бъде сглобена на място като строителни блокове.

Този подход съкращава времето за строителство с близо 70% до само пет месеца, намалява заеманата площ с над 30% и съкращава разходите за строително-инженерни работи с почти 80%.

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