/Поглед.инфо/ Китай публикува петгодишен план за развитие на националната си система от кооперативи за доставки и продажби за периода 2026–2030 г. Основната цел на инициативата, ръководена от Общокитайската федерация на кооперативите, е гарантирането на продоволствената сигурност и възраждането на селските райони чрез изпълнението на 18 ключови задачи.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

До 2030 г. се предвижда изграждането или модернизирането на над 100 национални стратегически склада за торове и около 1000 окръжни дистрибуторски центъра в основните зърнопроизводителни райони. За текущата година е заложено създаването на 20 депа за торове, 200 дистрибуторски и 200 агросервизни центъра. Тези съоръжения ще ускорят услугите по сушене и съхранение за ограничаване на загубите след жътва.

Националната кооперативна мрежа свързва градските и селските пазари, осигурявайки критични суровини и логистична подкрепа за земеделието.