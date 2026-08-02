Китай приема нов петгодишен план за селскостопанските си кооперативи

До 2030 г. се предвижда изграждането или модернизирането на над 100 национални стратегически склада за торове и около 1000 окръжни дистрибуторски центъра в основните зърнопроизводителни райони. За текущата година е заложено създаването на 20 депа за торове, 200 дистрибуторски и 200 агросервизни центъра. Тези съоръжения ще ускорят услугите по сушене и съхранение за ограничаване на загубите след жътва.
Националната кооперативна мрежа свързва градските и селските пазари, осигурявайки критични суровини и логистична подкрепа за земеделието.