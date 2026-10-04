В коментар на това на вчерашната пресконференция в Пекин говорителят на Външно министерство на Китай Гуо Дзякун заяви, че стратегическото ръководство, осигурявано чрез дипломацията на най-високо държавно равнище, служи като най-важната политическа гаранция за стабилното и дългосрочно развитие на китайско-руските отношения. Китай приветства участието на президента Путин в срещата на лидерите на АТИС, която ще се проведе в Шънджън през ноември тази година, и е готов да работи съвместно с руската страна за постигането на ползотворни резултати в рамките на Годината на Китай в АТИС.
Китай приветства участието на президента Путин в срещата на лидерите на АТИС в Шънджън
/Поглед.инфо/ Според руски медии руският президент Владимир Путин е заявил, че срещата му с китайския председател Си Дзинпин следващия месец, по време на неофициалната среща на лидерите на АТИС, ще доведе до положителни резултати.
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Защо НАТО симулира изолация на Калининград чрез естонските HIMARS и системата Maven
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Вашингтон си връща Бразилия: Може ли десният завой да срине стратегията на БРИКС
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Краят на рафинерийния терор: Защо Киев беше принуден да пренасочи ценните си ракети „Фламинго“ към военни бункери
/Поглед.инфо/ Масираната въздушна атака с над 1750 безпилотни летателни апарата и 17 крилати ракети „Фламинго“, насочена срещу стратегическата дълбочина на руската територия и столицата Москва, отбеляза рекорд за настоящата година, но завърши с едва едно потвърдено попадение. Според специализирани анализи промяната в пораженията спрямо летните месеци не е случайна, а е резултат от радикално преструктуриране на руската отбранителна инфраструктура и преминаването към масирани удари по украинските логистични центрове. Принудени да спасяват критичната си енергетика, центрове за данни и мостове, украинските въоръжени сили бяха принудени да изоставят атаките срещу промишлени обекти и да насочат далекобойните си ресурси към бетонираните руски дронпортове – капан, от който Киев няма ранен изход.07.10.2026 06:23
Според руски източници: Руската армия преминава от стратегия на изтощение към пълно поразяване на украинския тил
/Поглед.инфо/ В зоната на бойните действия се наблюдава рязка промяна в оперативния подход на руското командване, която според редица наблюдатели може фундаментално да измести баланса на силите. Вместо продължително позиционно изтощение, Москва преминава към целенасочена систематична изолация на целия украински театър на военните действия. Чрез прецизни удари по критични трансформаторни възли от 750 киловолта, железопътни мостове над река Днепър и ключови логистични артерии около Запорожие, руските сили поставят под въпрос способността на Киев да поддържа фронтовата линия. В същото време в украинския Генерален щаб се подготват стратегически документи за конфронтация, разчетена за десетилетия напред – явна индикация за липсата на тактически решения в краткосрочен план.07.10.2026 06:14
Идва ли краят на англосаксонското господство?
/Поглед.инфо/ Светът се намира в точка на пречупване, в която вековният англосаксонски проект за пълно глобално господство претърпява неизбежен крах. Настоящият геополитически анализ проследява скритите лостове на задкулисието от падането на Берлинската стена и разпадането на СССР до кървавия конфликт в Украйна. Тектоничните размествания в САЩ, опитите на Британската империя да задържи световния си отпечатък и стремежът на Русия за суверенитет очертават новия световен ред, в който глобализмът губи своята сила.07.10.2026 06:00