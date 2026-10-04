Китай приветства участието на президента Путин в срещата на лидерите на АТИС в Шънджън

/Поглед.инфо/ Масираната въздушна атака с над 1750 безпилотни летателни апарата и 17 крилати ракети „Фламинго“, насочена срещу стратегическата дълбочина на руската територия и столицата Москва, отбеляза рекорд за настоящата година, но завърши с едва едно потвърдено попадение. Според специализирани анализи промяната в пораженията спрямо летните месеци не е случайна, а е резултат от радикално преструктуриране на руската отбранителна инфраструктура и преминаването към масирани удари по украинските логистични центрове. Принудени да спасяват критичната си енергетика, центрове за данни и мостове, украинските въоръжени сили бяха принудени да изоставят атаките срещу промишлени обекти и да насочат далекобойните си ресурси към бетонираните руски дронпортове – капан, от който Киев няма ранен изход.

07.10.2026 06:23