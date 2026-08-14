Китай призова всички сили в Йемен да поддържат сдържаност

/Поглед.инфо/ Военно-политическата криза около Ормузкия проток навлиза в критична фаза, разкривайки дълбоките пукнатини в американската стратегия за Близкия изток. Докато от Белия дом продължават да изпращат противоречиви сигнали за преговори и военни действия, реалността в Персийския залив се оформя от изцяло нови регионални баланси. Техеран, в координация с Маскат, се подготвя за едностранно регулиране на морския трафик, заобикаляйки американската морска блокада. Това не само обезмисля присъствието на Пети американски флот в Бахрейн, но и демонстрира границите на натиска от страна на Вашингтон. Ситуацията показва, че въпреки масирания икономически и военен натиск, САЩ губят ключови позиции пред регионалните играчи, а монархиите от Залива започват да търсят алтернативни гаранции за своята сигурност.

14.08.2026 21:45