Китай призовава САЩ незабавно да коригират своите погрешни действия срещу китайски компании

/Поглед.инфо/ На 19 октомври, позовавайки се на „кражба на търговски тайни“, Съединените щати наложиха санкции на пет китайски предприятия съгласно „Закона за защита на американската интелектуална собственост“.

В тази връзка говорител на Министерството на търговията на Китай заяви, че Пекин е обърнал внимание на развитието на ситуацията и категорично се противопоставя на действията на САЩ, които чрез раздухване на твърденията за така наречената „кражба на търговски тайни“ целят да дискредитират и санкционират китайски предприятия, нанасяйки сериозни вреди на законните им права и интереси.

Бързото развитие на китайските предприятия в сферата на изкуствения интелект е резултат от дългосрочни и интензивни инвестиции във фундаментални изследвания и непрекъснати иновации. Това е доказателство за ангажимента на страната както към самостоятелни технологични иновации, така и към открито сътрудничество, като освен това няма нищо общо с твърдяната за „кражба на търговски тайни“.

Китай призовава САЩ незабавно да коригират своите погрешни действия, като в противен случай ще бъдат предприети необходимите ответни мерки в защита на законните права и интереси на китайските предприятия.