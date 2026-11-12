Китай събра над 160 млрд. юана данъци от доходи в офшорни тръстове

/Поглед.инфо/ Китайските данъчни власти са получили декларации за доходи от офшорни тръстове на обща стойност над 160 млрд. юана (23,8 млрд. долара) след изтичането на 90-дневния срок, в който данъкоплатците можеха доброволно да декларират и платят дължимите данъци без начисляване на лихви за просрочване.

Само през октомври в държавния бюджет са постъпили над 120 млрд. юана данъчни плащания от тези доходи. Това е допринесло за близо 90-процентното увеличение на приходите от данък върху доходите на физическите лица през месеца спрямо октомври миналата година, съобщи Държавната данъчна администрация на Китай.

Новите правила бяха въведени на 24 юли от Министерството на финансите и Държавната данъчна администрация. Те задължават местните физически лица за данъчни цели да декларират доходите си от офшорни тръстове в рамките на 90 дни. В обхвата им попадат както печалбите от продажба на акции, държани чрез такива структури, така и получените дивиденти.

По време на преходния период данъчните власти са предоставяли разяснения и са напомняли на гражданите за необходимостта да подадат декларации. Сега предстои да бъдат проверени случаите на непълно или неточно деклариране, както и на неподаване на декларации в определения срок. На нарушителите ще бъдат начислявани лихви за просрочване съгласно действащите правила.

Властите предупреждават и посредниците и физическите лица, които са насърчавали или подпомагали укриването на данъци, че също ще бъдат разследвани и подведени под отговорност.