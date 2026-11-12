Китай създава центрове, в които възрастни и деца получават грижи под един покрив

/Поглед.инфо/ Много семейства в Китай изпитват затруднения да се грижат едновременно за възрастните си близки и за децата. В отговор на този проблем редица региони експериментират с модел, който обединява услугите за възрастни хора и малки деца на едно място. Какви са резултатите от този подход?

В 9 часа сутринта в делничен ден пенсионерката г-жа Джан води тригодишната си внучка в центъра за съвместни грижи в квартал „Сюедзи“ в зоната за високи технологии на Чунцин, след което се отправя към съседната многофункционална зала за възрастни хора. „Когато през деня детето е тук, и аз мога спокойно да се наслаждавам на пенсионерския си живот“, споделя тя.

С пристигането на десетки възрастни хора и деца центърът се изпълва с оживление. В детската зона малчуганите играят под ръководството на възпитателите, а възрастните играят шах, рисуват или посещават занятия в специално предназначените за тях зали.

Подобни сцени вече се наблюдават на много места в Китай. В становище за задълбочаване на реформата и развитието на услугите за възрастни хора, публикувано в началото на 2025 г. от ЦК на ККП и Държавния съвет, се предвижда изграждането на комплексни центрове за обслужване на възрастни хора и деца. Пекин, Чунцин и Шънджън вече са започнали пилотни проекти, които изпробват модел, основан на споделено пространство, общо използване на ресурсите и взаимодействие между поколенията.

За разлика от традиционните домове за възрастни хора и детските заведения, тези центрове осигуряват предимно дневни грижи за възрастни хора и деца на възраст до 3 години. Някои предлагат и занимания и надзор за ученици от началния и прогимназиалния етап след края на учебните занятия. Не са рядкост случаите, когато баби и дядовци и техните внуци посещават един и същ център, както прави и г-жа Джан.

В пилотния център в квартал „Синбей“ в пекинския район „Сичън“ възрастни хора и деца да изработват различни неща заедно. Старите хора помагат на малчуганите да държат правилно моливите и да оцветяват, а заниманията протичат в топла и приятелска атмосфера. По думите на служителите подобни съвместни дейности се организират редовно и се приемат много добре – както от възрастните, така и от децата.

В пилотния център в „Синбей“ в момента се грижат за 10 деца на възраст на възраст до 3 години, а близо 20 възрастни идват там през деня за занимания и общуване. В целия район „Сичън“ работят общо 50 подобни центъра, които обхващат 15 подрайона и 153 квартала, като досега са предоставили услуги на възрастни хора и деца в над 17 000 случая.

По данни на платформата Qichacha към края на май в Китай са регистрирани 14 700 действащи предприятия, свързани с услугите за възрастни хора и деца. От началото на годината са създадени над 1000 нови предприятия в този сектор. Уан Дунмин, заместник-директор на административния офис на компанията Shenye Xingfu, която управлява пилотния проект в Шънджън, посочва, че моделът облекчава грижите, които младите родители трябва да полагат, и същевременно укрепва емоционалните връзки между поколенията.

Според експертите и представителите на сектора съвместните грижи за възрастни хора и деца предлагат нов подход към решаването на проблемите с грижите за двете групи. За да се развие успешно този модел, е необходимо координирано участие на различни страни и целенасочени усилия за усъвършенстване на нормативната уредба, ежедневната организация на работата и контрола. Целта е услугите да станат по-добри и по-качествени, така че съчетаването на грижите за възрастни хора и деца да носи по-големи ползи, отколкото предоставянето им поотделно.