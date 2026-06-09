Китай се стреми да разшири добива на стратегически минерали от морска вода

/Поглед.инфо/ В понеделник китайското Министерство на природните ресурси публикува доклад, в който се подчертава напредъкът в използването на морската вода в страната, като същевременно се обръща внимание на огромните запаси от стратегически минерали, съдържащи се в морската вода, и на плановете на страната да разшири добива на такива ресурси чрез технологичен напредък.

Според доклада Китай успешно е постигнал добив на уран от реални океански среди. Освен това местни изследователски институти, университети и предприятия са постигнали пробиви във фундаменталните теории и ключовите технологии, свързани с добива на литий, уран, деутерий и други микроелементи.

Световните запаси от уран в морската вода се оценяват на около 4,5 милиарда тона, което е над хиляда пъти повече от известните запаси на сушата.

Като стратегическа нововъзникваща индустрия, секторът за обезсоляване и комплексно използване на морска вода в Китай като цяло отбелязва стабилен растеж, отбелязва докладът.

Според Сян Уънси, директор на Института за обезсоляване и многофункционално използване на морска вода, намиращ се в град Тиендзин, в момента в страната се реализират 167 проекта за обезсоляване с общ капацитет от 3,077 милиона тона на ден. Междувременно годишният обем на морската вода, използвана за промишлено охлаждане, е достигнал 193,36 милиарда тона, което представлява увеличение с 86,4% спрямо 2020 г.