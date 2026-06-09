Китай ще изгради и модернизира 770 000 км градски подземни тръбопроводи през периода 2026–2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай ще изгради и модернизира около 770 000 км градски подземни тръбопроводи през периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), съобщи в понеделник представител на правителството.

В момента страната разполага с около 3,9 милиона км такива тръбопроводи и около 7 700 км интегрирани тунели за комунални услуги, заяви Чън Шаопън, представител на Министерството на жилищното строителство и развитието на градските и селските райони, по време на брифинг на Държавния съвет.

Според Чън Шаопън инициативата ще се фокусира върху подобряването на дренажните и канализационните мрежи с цел укрепване на контрола върху наводненията, подмяната на остарелите водопроводи и газопроводи, както и модернизирането на отоплителните системи за повишаване на безопасността и ефективността.

Ще бъдат инсталирани и интелигентни системи за мониторинг, които да позволят управление на риска по целия процес на градската инфраструктура. 160 милиарда юана (около 23,5 милиарда щатски долара) ще бъдат заделени за тези проекти през 2026 г., което представлява увеличение с 25 милиарда юана спрямо предходната година.