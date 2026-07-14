Китай цели средна продължителност на живота от 80 години до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай си поставя за цел средната продължителност на живота да достигне 80 години до 2030 г., спрямо отчетените 79,25 години през 2025 г. Това е заложено в новия национален здравен план за периода 2026–2030 г., одобрен от Държавния съвет.

Документът е част от инициативата „Здрав Китай“ и предвижда разширяване на равния достъп до медицински услуги, насърчаване на превантивната грижа за здравето и доближаване на основните здравни показатели до тези на държавите с високи доходи.

Планът включва още укрепване на системата за реакция при извънредни здравни ситуации, подобряване на първичната медицинска помощ и профилактиката, изграждане на по-качествена и интегрирана здравна мрежа, както и стимулиране на развитието на здравния сектор като нов източник на икономически растеж.