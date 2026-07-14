Китай цели средна продължителност на живота от 80 години до 2030 г.

Документът е част от инициативата „Здрав Китай“ и предвижда разширяване на равния достъп до медицински услуги, насърчаване на превантивната грижа за здравето и доближаване на основните здравни показатели до тези на държавите с високи доходи.
Планът включва още укрепване на системата за реакция при извънредни здравни ситуации, подобряване на първичната медицинска помощ и профилактиката, изграждане на по-качествена и интегрирана здравна мрежа, както и стимулиране на развитието на здравния сектор като нов източник на икономически растеж.