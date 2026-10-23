Китай затяга контрола и засилва защитата на инвестициите си в чужбина

/Поглед.инфо/ Държавната комисия за развитие и реформи обяви нови правила за инвестициите в чужбина, които целят да защитят интересите на китайските компании и да ограничат рисковете на фона на нарастващия протекционизъм и геополитическата нестабилност.

От 1 декември инвеститорите ще трябва ежегодно да докладват информация за определени чувствителни инвестиции. Проектите в чувствителни държави и региони, включително зони на конфликти, както и в сектори като разработването на оръжия и трансграничните водни ресурси, ще подлежат на предварително одобрение. За останалите инвестиции над 300 млн. долара ще се изисква регистрация и представяне на документация. Новите правила заменят действащите от 2017 г.

Според китайските власти промените ще подобрят механизмите за ранно предупреждение и защита на компаниите при неблагоприятни обстоятелства, включително дискриминационни мерки и натиск за предоставяне на технологии и данни или продажба на активи.

Китайските инвестиции в чужбина са нараснали от 158,3 млрд. долара през 2017 г. до 213,6 млрд. долара през 2025 г., а общият им натрупан обем е достигнал 3,4 трилиона долара. През първите девет месеца на 2026 г. преките инвестиции в чужбина възлизат на 128,62 млрд. долара.