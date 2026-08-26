Китайската индустрия за автомобили, използващи нови енергийни източници е достигнала мащаб от над 10 милиона

Индустриалната система постепенно се усъвършенства, като производството на автомобили, използващи нови енергийни източници, батерии и ключови материали за тях представлява над 70% от световното производство. Международното влияние на китайската индустрия продължава да нараства, като нейните продукти се изнасят в над 100 държави.
През следващия петгодишен период ще бъде усъвършенствана системата за управление на отрасъла, ще бъдат защитавани ефективно правата и интересите на потребителите и ще се регулира конкурентният ред в индустрията. Ще бъдат засилени координацията и участието в разработването на международни стандарти и регулации, ще се насърчават стабилно международната търговия и инвестиционното сътрудничество, за да се допринася в по-голяма степен за трансформацията и модернизацията на световната автомобилна индустрия.