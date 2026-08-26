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Поглед към Китай

Китайската индустрия за автомобили, използващи нови енергийни източници е достигнала мащаб от над 10 милиона

/Поглед.инфо/ На проведената днес от Пресслужбата на Държавния съвет пресконференция представител на Министерството на промишлеността и информатизацията заяви, че през изминалите пет години мащабът на китайската индустрия за автомобили, използващи нови енергийни източници е нараснал от един до над десет милиона автомобила годишно. Годишните продажби са се увеличили от 1,367 милиона на 16,49 милиона, а делът им от продажбите на нови автомобили е нараснал от 5,4% на 47,9%.

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Китайската индустрия за автомобили, използващи нови енергийни източници е достигнала мащаб от над 10 милиона
Източник: 38picres.cgtn.com
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Индустриалната система постепенно се усъвършенства, като производството на автомобили, използващи нови енергийни източници, батерии и ключови материали за тях представлява над 70% от световното производство. Международното влияние на китайската индустрия продължава да нараства, като нейните продукти се изнасят в над 100 държави.

През следващия петгодишен период ще бъде усъвършенствана системата за управление на отрасъла, ще бъдат защитавани ефективно правата и интересите на потребителите и ще се регулира конкурентният ред в индустрията. Ще бъдат засилени координацията и участието в разработването на международни стандарти и регулации, ще се насърчават стабилно международната търговия и инвестиционното сътрудничество, за да се допринася в по-голяма степен за трансформацията и модернизацията на световната автомобилна индустрия.

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