Китайската външна търговия с най-бърз растеж за първите девет месеца от пет години насам

/Поглед.инфо/ През първите девет месеца на 2026 г. китайската външна търговия отбеляза най-бързия си растеж за съответния период от последните пет години, бе съобщено на днешна пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет.

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По най-нови международни данни темпът на растеж е сред най-високите в основните световни икономики, а Китай запазва първото си място в света по търговия със стоки.

През първите девет месеца Китай отчете растеж както на вноса, така и на износа в търговията с над 120 държави и региона. Двупосочен растеж е отчетен и при над 70% от партньорите, с които Китай има споразумения за свободна търговия.

Въпреки нестабилната международна обстановка Пекин очаква външната търговия да продължи да расте стабилно, подкрепена от огромния вътрешен пазар, развитата индустриална система и ефекта от икономическите мерки.