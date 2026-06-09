Китайски експерт: „Трите непроменими принципа“ на Си Дзинпин дават нов тласък на развитието на китайско-корейските отношения

/Поглед.инфо/ Предложените от китайския председател Си Дзинпин „три непроменими принципа“ в отношенията между Китай и КНДР изпращат важен сигнал за запазване на традиционното приятелство, задълбочаване на стратегическото сътрудничество и поддържане на регионалната стабилност. Според китайския експерт Ли Дзюн, директор на Института за азиатско-тихоокеански и африкански изследвания към Централната партийна школа, тази концепция демонстрира високото значение, което Китай отдава на традиционните връзки между двете страни, както и твърдата му решимост да защитава мира и стабилността в региона.

По думите на Ли Дзюн, „трите непроменими принципа“ представляват както продължение на предишните насоки в развитието на китайско-корейските отношения, така и тяхно надграждане в условията на новата ера. Основната им цел е да укрепят стабилността и предвидимостта на двустранните отношения, да предотвратят блоковото противопоставяне и възникването на нова Студена война в Североизточна Азия, както и да създадат по-благоприятни условия за политическо решаване на въпросите на Корейския полуостров.

Си Дзинпин също така изяви четири основни предложения за бъдещото развитие на отношенията между Китай и КНДР. Те очертават цялостна рамка, основана на политическо доверие, прагматично сътрудничество, укрепване на връзките между народите и координация по регионални и глобални въпроси.

Особено внимание привлича включването на концепцията за „общност на споделена съдба за човечеството“ и четирите глобални инициативи в рамките на стратегическото сътрудничество между двете държави. Това показва нов етап в развитието на отношенията, при който акцентът се поставя върху съвместното развитие, глобалното управление и многостранното сътрудничество.

Ли Дзюн оценява визитата на китайския лидер като изключително успешна и с дългосрочно значение. Според него тя не само ще даде нов импулс на китайско-корейските отношения, но и ще допринесе за регионалната стабилност и за по-активно участие на двете страни в глобалното управление.