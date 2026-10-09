/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник, който използва ядрото на атом на торий-229 за отмерване на времето, което бележи значителен напредък към ново поколение високопрецизни часовници.

Екип, ръководен от Дин Шъциен от университета „Цинхуа“, използва специално разработен ултравиолетов лазер с непрекъсната вълна и миниатюрен кристал, съдържащ торий-229, за да открие и прецизно измери преход в атомното ядро. След това екипът синхронизира честотата на лазера с този ядрен преход, което позволи на системата да функционира като ядрен оптичен часовник.

Тази технология би могла да предложи предимства и по отношение на размерите и инженерната реализация, като потенциалните ѝ приложения включват спътниковата навигация и изследването на дълбокия космос, където изключително точното измерване на времето е от съществено значение. Резултатите от откритието бяха публикувани онлайн в списанието „Nature“ в сряда.