Китайските компании за паметови чипове Yangtze и CXMT подготвят листване след експлозивен растеж

/Поглед.инфо/ Китайската комисия за ценни книжа съобщи, че производителят на паметови чипове Yangtze Memory Technologies е завършил регистрацията за първично публично предлагане (ППП) в Хубей, сигнализирайки за планове за листване на борсата.

Това е втората подобна компания, след Changxin Memory Technologies (CXMT), която по-рано тази година подаде отново проспекта си на STAR пазара в Шанхай.

Финансовите отчети на двете компании за първото тримесечие на 2026 г. показват впечатляващ ръст: CXMT отчита приходи от 50,8 милиарда юана и нетна печалба от 33,01 милиарда юана, след като година по-рано е имала загуби от над 2,8 милиарда юана. Yangtze Memory Technologies също надминава 20 милиарда юана приходи през същия период, като производството ѝ на NAND чипове достига над 10% от световния пазар.

Анализатори посочват, че двете компании са сред големите печеливши от бума на изкуствения интелект и че тяхното листване ще засили позициите на Китай в световната индустрия за паметови чипове, ускорявайки технологичния напредък и заместването на вносни продукти с местни разработки.

Паметовите чипове, определяни като „хранилище на данни“ за електронни устройства и изкуствения интелект, се превръщат в ключов елемент за глобалния технологичен сектор. Пазарът за тях расте стабилно заради търсенето на смартфони, компютри и сървъри, а Китай вече заема водеща позиция по производствен мащаб и капацитет, с напредък в технологиите за висок клас продукти, достигайки световни стандарти в някои сегменти.