Китайските суперкомпютри отново са на първо място в света

На събитието Националният център за суперкомпютри в Шънджън обяви, че измерената продължителна производителност на новото поколение суперкомпютърна система „Линшън“ достига 2,19 EFlops, което означава, че тя може да извършва 2,19 милиона трилиона операции с плаваща запетая в секунда. Това е първата в света суперкомпютърна система с продължителна производителност над 2 милиона трилиона операции, която разполага с иновативна архитектура за интеграция на суперкомпютърни и изкуствени интелектуални технологии и изпреварва международните суперкомпютри от клас E. Така китайските суперкомпютри се завръщат на първо място в света след девет години.