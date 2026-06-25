Китайският автомобилен производител XPeng стартира продажбите на нов електромобил в Израел

/Поглед.инфо/ Китайският автомобилен производител XPeng Motors стартира продажбите на нов електромобил в Израел, съобщи местният вносител на компанията Freesbe.

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Електрическият автомобил от бизнес класа XPeng P7+ е оборудван с батерия с капацитет 74,9 кВтч, която осигурява пробег до 530 км, максимална скорост от 200 км/ч и бързо зареждане от 10 до 80 процента за 12 минути. Автомобилът развива скорост от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунди.

XPeng навлезе на израелския пазар в края на 2023 г. с представянето на представителния седан P7 и луксозния SUV от среден клас G9. През юли 2024 г. компанията разшири гамата си с кросоувър SUV от среден клас G6.

През първите пет месеца на 2026 г. XPeng Motors оглави пазара на електромобили в Израел, според данни, публикувани по-рано този месец от Израелската асоциация на вносителите на автомобили.

Между януари и май трите модела са продадени в общо 2 385 бройки в Израел, изпреварвайки американската Tesla, която е продала 1 843 бройки, и китайската Changan Automobile, която е продала 1 738 бройки.