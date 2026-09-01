Китайският езиков модел за химическата индустрия вече може да изпълнява сложни задачи

/Поглед.инфо/ В Китай е представена новата версия на първия голям езиков модел, разработен специално за химическата индустрия.

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ChemELLM 3.0 Pro (Големият езиков модел за химично инженерство) преминава от предоставяне на информация към изпълнение на сложни инженерни задачи и е предназначен за научни изследвания, проектиране и производствени операции. Моделът е разработен от Института по химична физика в Далиен (DICP), iFlytek, Alibaba Cloud и други организации.

При специализирани тестове ChemELLM 3.0 Pro постига 81,96% точност при текстови въпроси и 80,75% при мултимодални задачи. Общите му резултати са съответно с 20,2% и 31,4% по-високи спрямо предходната версия.