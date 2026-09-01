Китайският езиков модел за химическата индустрия вече може да изпълнява сложни задачи

ChemELLM 3.0 Pro (Големият езиков модел за химично инженерство) преминава от предоставяне на информация към изпълнение на сложни инженерни задачи и е предназначен за научни изследвания, проектиране и производствени операции. Моделът е разработен от Института по химична физика в Далиен (DICP), iFlytek, Alibaba Cloud и други организации.
При специализирани тестове ChemELLM 3.0 Pro постига 81,96% точност при текстови въпроси и 80,75% при мултимодални задачи. Общите му резултати са съответно с 20,2% и 31,4% по-високи спрямо предходната версия.