Китайският посланик в САЩ призова за устойчиво развитие на конструктивните стратегически стабилни отношения между двете страни

/Поглед.инфо/ Китайският посланик във Вашингтон Сие Фън заяви на 10 ноември, че през последните години от двете страни на Тихия океан все по-широко се споделя разбирането, че сътрудничеството между Китай и САЩ носи ползи и за двете държави, докато конфронтацията нанася щети. Затова, по думите му, е необходимо да бъде намерен правилният модел на взаимодействие между двете големи сили.

В речта на тържествена вечеря по повод 60-годишнината от създаването на Националния комитет за отношенията между САЩ и Китай и връчването на годишните награди за 2026 г. Сие Фън определи настоящата година като историческа и символично значима за двустранните отношения.

Той отбеляза, че в рамките на шест месеца председателят на Китай Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп са си разменили държавни посещения. Двете страни са се споразумели да изградят „конструктивни стратегически стабилни отношения, основани на уважение, справедливост и равнопоставеност“. Това изпраща ясен сигнал, че Китай и САЩ могат да си сътрудничат и взаимно да допринасят за развитието си.

Според китайския посланик новото позициониране на двустранните отношения се основава на историческия опит, отчита настоящите реалности и е насочено към бъдещето. Той го определи като необходима стъпка към изграждането на правилен модел на взаимодействие между двете големи държави.