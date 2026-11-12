Китайският посланик в САЩ призова за устойчиво развитие на конструктивните стратегически стабилни отношения между двете страни

В речта на тържествена вечеря по повод 60-годишнината от създаването на Националния комитет за отношенията между САЩ и Китай и връчването на годишните награди за 2026 г. Сие Фън определи настоящата година като историческа и символично значима за двустранните отношения.
Той отбеляза, че в рамките на шест месеца председателят на Китай Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп са си разменили държавни посещения. Двете страни са се споразумели да изградят „конструктивни стратегически стабилни отношения, основани на уважение, справедливост и равнопоставеност“. Това изпраща ясен сигнал, че Китай и САЩ могат да си сътрудничат и взаимно да допринасят за развитието си.
Според китайския посланик новото позициониране на двустранните отношения се основава на историческия опит, отчита настоящите реалности и е насочено към бъдещето. Той го определи като необходима стъпка към изграждането на правилен модел на взаимодействие между двете големи държави.