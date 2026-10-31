Китайският производител на чипове CXMT увеличи приходите си със 738% на годишна база

/Поглед.инфо/ Китайският производител на чипове за памет ChangXin Memory Technologies (CXMT) отчете приходи от 269,02 млрд. юана (40,39 млрд. долара) през първите девет месеца на 2026 г. – ръст от 738,51% на годишна база. Нетната печалба, отнесена към акционерите, достигна 132,04 млрд. юана, след като през същия период на 2025 г. компанията отчете загуба от 5,28 млрд. юана.

Рекордните резултати се дължат на глобалния недостиг и поскъпването на чиповете за памет DRAM, както и на разширяването на производствения капацитет на CXMT. Нарастващото търсене на изчислителна мощност и ограниченията в предлагането от водещите производители допълнително засилват пазарния възход.

През първите девет месеца на годината инвестициите на CXMT в научноизследователска и развойна дейност са достигнали 11,07 млрд. юана, което е увеличение със 73,03% на годишна база. През септември компанията започна серийно производство по своята пета технологична платформа, която увеличава с поне 50% броя на чиповете върху една силициева пластина спрямо предходното поколение. Междувременно продуктите, разработени по платформата от шесто поколение, са преминали проверка на инженерни образци.

Растежът на CXMT съвпада с подем в китайската електронна индустрия. По данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии добавената стойност в сектора е нараснала с 15,7% през януари–август 2026 г., а общите приходи са се увеличили с 20,1% до 12,8 трлн. юана.

Поскъпването на чиповете за памет обаче увеличава разходите на производителите на смартфони и компютри. Според анализатори инвестициите в технологии и производствени мощности ще бъдат решаващи за способността на компаниите да се възползват от следващите периоди на растеж на пазара.