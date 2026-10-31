Китайският производител на чипове CXMT увеличи приходите си със 738% на годишна база

Рекордните резултати се дължат на глобалния недостиг и поскъпването на чиповете за памет DRAM, както и на разширяването на производствения капацитет на CXMT. Нарастващото търсене на изчислителна мощност и ограниченията в предлагането от водещите производители допълнително засилват пазарния възход.
През първите девет месеца на годината инвестициите на CXMT в научноизследователска и развойна дейност са достигнали 11,07 млрд. юана, което е увеличение със 73,03% на годишна база. През септември компанията започна серийно производство по своята пета технологична платформа, която увеличава с поне 50% броя на чиповете върху една силициева пластина спрямо предходното поколение. Междувременно продуктите, разработени по платформата от шесто поколение, са преминали проверка на инженерни образци.
Растежът на CXMT съвпада с подем в китайската електронна индустрия. По данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии добавената стойност в сектора е нараснала с 15,7% през януари–август 2026 г., а общите приходи са се увеличили с 20,1% до 12,8 трлн. юана.
Поскъпването на чиповете за памет обаче увеличава разходите на производителите на смартфони и компютри. Според анализатори инвестициите в технологии и производствени мощности ще бъдат решаващи за способността на компаниите да се възползват от следващите периоди на растеж на пазара.