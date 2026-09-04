„Китайско кино“ започва прожекции в Белград

Над 200 гости от Китай и Сърбия, сред които временно управляващият посолството на Китай в Сърбия Джан Джъ, се събраха на събитието, което поставя началото на серия от прожекции на китайски филми.
В приветствието си Джан Джъ заяви, че „Китайско кино“ ще изгради „мост чрез киното“ между народите на Китай и Сърбия.
Представител на Филмовия център на Сърбия отбеляза, че китайското кино се е превърнало във важен фактор на световната кинематография. По думите му постиженията и развитието на китайската филмова индустрия през последните години привличат международно внимание и интереса на сръбската публика.
Той изрази увереност, че инициативата ще разшири възможностите за филмов обмен и сътрудничество между Китай и Сърбия.