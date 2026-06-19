По този въпрос говорител на китайското Министерство на външните работи заяви, че китайската страна оценява положително това. „Ние се надяваме и вярваме, че южнокорейската страна ще се придържа към първоначалния дух на установяване на дипломатическите отношения, ще спазва политическите си обещания и ще прилага принципа за „един Китай“ с практически действия, за да поддържа политическата основа на отношенията между Китай и Република Корея.“
Китайското МВнР оцени положително южнокорейската позиция по Тайванския въпрос
/Поглед.инфо/ Вчера директорът на отдела за Североизточна Азия и Централна Азия към Министерството на външните работи на Република Корея заяви пред репортери, че според Съвместното комюнике за установяване на дипломатически отношения между Китай и Република Корея „правителството на Република Корея признава правителството на Китайската народна република за единствено легитимно правителство на Китай и уважава позицията на Китай, че съществува само един Китай и Тайван е част от него“. Директорът също така потвърди, че тази позиция на южнокорейската страна остава непроменена.
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