Абонирай се
Поглед към Китай

Китайското МВнР оцени положително южнокорейската позиция по Тайванския въпрос

/Поглед.инфо/ Вчера директорът на отдела за Североизточна Азия и Централна Азия към Министерството на външните работи на Република Корея заяви пред репортери, че според Съвместното комюнике за установяване на дипломатически отношения между Китай и Република Корея „правителството на Република Корея признава правителството на Китайската народна република за единствено легитимно правителство на Китай и уважава позицията на Китай, че съществува само един Китай и Тайван е част от него“. Директорът също така потвърди, че тази позиция на южнокорейската страна остава непроменена.

6739 прочитания
Китайското МВнР оцени положително южнокорейската позиция по Тайванския въпрос
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По този въпрос говорител на китайското Министерство на външните работи заяви, че китайската страна оценява положително това. „Ние се надяваме и вярваме, че южнокорейската страна ще се придържа към първоначалния дух на установяване на дипломатическите отношения, ще спазва политическите си обещания и ще прилага принципа за „един Китай“ с практически действия, за да поддържа политическата основа на отношенията между Китай и Република Корея.“


Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.