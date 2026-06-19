Китайското МВнР оцени положително южнокорейската позиция по Тайванския въпрос

/Поглед.инфо/ Вчера директорът на отдела за Североизточна Азия и Централна Азия към Министерството на външните работи на Република Корея заяви пред репортери, че според Съвместното комюнике за установяване на дипломатически отношения между Китай и Република Корея „правителството на Република Корея признава правителството на Китайската народна република за единствено легитимно правителство на Китай и уважава позицията на Китай, че съществува само един Китай и Тайван е част от него“. Директорът също така потвърди, че тази позиция на южнокорейската страна остава непроменена.