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Поглед към Китай

Китайците все по-често комбинират няколко държави в едно пътуване по време на празниците

/Поглед.инфо/ С началото на едноседмичната ваканция по случай Националния празник на Китай на 1 октомври започна един от най-активните периоди за пътувания през годината. Той следва празника „Средата на есента“ на 25 септември, а съчетаването на двата с трите работни дни между тях позволява на някои китайци да си осигурят до 13 последователни дни почивка – до 7 октомври.

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Китайците все по-често комбинират няколко държави в едно пътуване по време на празниците
Източник: 38picres.cgtn.com
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Това се отразява и на избора на туристите. Според данни на платформата Qunar резервациите за полети на разстояние над 2000 километра през първия ден на празничната ваканция са се увеличили с над 40% спрямо същия ден на миналата година. Сред най-популярните близки дестинации са Банкок, Сеул, Хонконг, Куала Лумпур и Сингапур, а интересът към Европа, Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия е нараснал с над 40%.

Все повече китайски туристи предпочитат да посетят няколко държави в рамките на едно пътуване. Резервациите на хотели при комбинирани маршрути като „Сингапур и Малайзия“ и „Франция и Италия“ са се увеличили с 1,2 пъти на годишна база.

Авиокомпаниите в страната се очаква да превозят 31,19 милиона пътници между 25 септември и 7 октомври – с 3,6% повече от същия период на миналата година. Резервациите за международни полети са нараснали с 22,5%. Полетите до Тайланд, Малайзия, Виетнам и Лаос са се увеличили с около 20%, а тези до Великобритания, Германия и Испания – с около 15%.

На фона на тази тенденция Япония вече не е сред десетте най-популярни задгранични дестинации за китайските туристи. Според китайската туристическа компания Tuniu сред предпочитаните направления тази година са Индонезия, Турция и Южна Корея. Данните на друга туристическа платформа показват, че Банкок, Куала Лумпур и Сеул са начело на списъка, докато нито един японски град не попада в топ 10.

По-дългата ваканция насърчава и пътуванията на далечни разстояния. Резервациите за полети над 8000 километра са се увеличили с повече от 30%, а тези до Кейптаун са нараснали 4,3 пъти спрямо миналата година. Резервациите за Бразилия, Португалия и Чили са се удвоили.

Успоредно с това се увеличава и броят на чуждестранните туристи, посещаващи Китай.

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