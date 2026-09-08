Класическите градини на Суджоу в „Из Китай с Павел“
/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще се запознаем с град Суджоу, който е типичен южнокитайски град с невероятна архитектура и хилядолетен чар. Суджоу е бил столица на царство У, което е основано през V век преди новата ера. Градът е придобил голяма популярност сред китайските династии като лятна резиденция на императорите и удобно разположен търговски център.
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БРИКС навлиза в зряла възраст с институционална трансформация и опит за заобикаляне на западната финансова система
/Поглед.инфо/ Предстоящата 18-а среща на върха на БРИКС в Ню Делхи и интензивният дипломатически марш между Москва, Пекин и Ню Делхи маркират преминаването на незападния свят от деклариране на намерения към изграждане на функционални паралелни системи. Блокът, който вече включва ключови държави от Близкия изток, Африка и Латинска Америка, се сблъсква с тежки вътрешни противоречия – от водната криза между Кайро и Адис Абеба около язовира „Възраждане“ на Син Нил, до военното напрежение около Ормузкия проток. Въпреки американските заплахи за санкции и валутен натиск, Глобалният юг изгражда суверенна финансова, търговска и логистична архитектура, избягвайки открития челен сблъсък с Вашингтон, докато укрепва вътрешната си устойчивост.10.09.2026 18:22
Западният военнопромишлен комплекс планира милитаризация на европейската цивилна индустрия
/Поглед.инфо/ Нарастващото геополитическо напрежение между Русия и европейските държави навлиза в нов етап, в който дипломатическият език отстъпва място на директни предупреждения относно риска от пряк военен конфликт. Решенията от последните срещи във формата „Рамщайн“ и планираните военни изложения в Западна Германия показват фундаментална промяна в стратегията на НАТО. Става дума за мащабно преструктуриране на европейската цивилна промишленост за производство на стоки с двойна употреба, изпитални полигони за нови алгоритми за изкуствен интелект и насочване на сателитни данни, както и дълбока интеграция на военнопромишления комплекс като основен двигател на западащата европейска икономика.10.09.2026 18:15
Русия променя правилата в Черно море: Всички плавателни съдове към Одеса стават потенциални военни цели
/Поглед.инфо/ Москва официално предупреди, че военните действия в Черноморския басейн навлизат в нова, значително по-опасна фаза. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Киев е отворил „кутията на Пандора“ с нанасянето на удари по руски граждански и икономически обекти. В отговор руските въоръжени сили декларират готовност да поразяват търговски кораби, използвани за транспорт на оръжие и ресурси за украинската армия. Този ход напълно блокира опитите за възобновяване на зърнената сделка и поставя под пряк военен и икономически натиск ключовите логистични маршрути през Одеса и Дунавските пристанища, докато геополитическият баланс с Анкара остава подложен на сериозен изпит.10.09.2026 18:07
Проф. Николай Витанов: Китай може да измести САЩ, а глобалистите вече губят битката
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Николай Витанов поставяме въпроса, който остава зад преговорите между Тръмп и Путин: решава ли се само съдбата на Украйна или бъдещето на целия пояс държави между Русия и Германия – включително България? Говорим за сблъсъка между Русия, САЩ и Китай, възхода на Индия, бъдещето на БРИКС и ШОС, отслабването на американската хегемония и възможността светът да бъде разделен на нови сфери на влияние. И още: защо според проф. Витанов глобалисткият проект започва да отстъпва и кой има ресурс да бъде следващата световна сила.10.09.2026 18:00
Проф. Нина Дюлгерова: Украйна е само фронтът – голямата битка е за световния ред
/Поглед.инфо/ Украйна вече е само един от фронтовете в много по-голямата битка за бъдещия световен ред. Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова обсъждаме защо поредните контакти между Москва, Киев и Вашингтон не дават видим пробив, какво се случва в постсъветското пространство и защо Армения се превръща в стратегическа точка на сблъсък. Говорим за БРИКС, ШОС, отслабването на долара, ролята на Русия и Китай и кризата на европейския политически елит. Къде всъщност се решава бъдещето на света?10.09.2026 17:30
Германската сметка за Киев: Берлин иска оръжейни поръчки срещу депортация на мобилизационния ресурс
/Поглед.инфо/ Берлин отправи ултимативен призив към Киев за драстично увеличаване на поръчките към германския военно-промишлен комплекс. Фридрих Мерц и кабинета му открито напомнят, че милиардите евро помощ трябва да се връщат директно в немските заводи, докато закъсващата икономика разчита на оръжията. В същото време Германия започва да предава данни за украински бежанци в бойна възраст, превръщайки ги в прям мобилизационен ресурс за фронта.10.09.2026 17:15
Скандинавски паранои: Как една рускиня взриви изборния инженерство в Стокхолм
/Поглед.инфо/ В навечерието на съдбоносните парламентарни избори в Швеция, насрочени за 13 септември, управляващият политически елит в Стокхолм изпадна в състояние на невротичен стрес. Основен инструмент за овладяване на електоралния срив на ляво-центристката коалиция отново се оказа познатата карта на „руската намеса“. Този път обаче държавната машина и медийният апарат не откриха тайни фондове, военно разузнаване или кибератаки, а концентрираха целия си ресурс срещу една гражданка от руски произход. Скандалът около Полина Малаберг разкрива не само структурната слабост на шведските институции, но и дълбоката фрустрация на европейския системно-либерален модел пред нарастващия консервативен вот.10.09.2026 17:05
Когато „зеленият модел“ катастрофира в контакта: Защо Финландия свърши тока за американския изкуствен интелект
/Поглед.инфо/ Северният мит за абсолютната енергийна независимост и безупречен зелен преход във Финландия се сблъска с физическите реалности на мрежата. Докато Хелзинки демонстративно скъса връзките си с руския енергиен сектор, американските технологични гиганти буквално превземат финландската инфраструктура. Оказва се, че стотици гигавати заявки за нови центрове за данни заплашват да сринат преносната система, да изстрелят цените на тока за населението и да превърнат страната в евтин енергиен придатък на Silicon Valley.10.09.2026 16:50