/Поглед.инфо/ На 7 януари в Пекин бяха представени основните програми на China Media Group Mobile към КМГ за 2026 г.

Под мотото „Да спечелим заедно“ се показаха 36 водещи програми и инициативи на марката в четири основни раздела, като в сътрудничество с разнообразни партньори се начерта нова посока за висококачествено развитие.

Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн участва в събитието. China Media Group Mobile продължава да води сред платформите за нови медии през 2025 г. с над 684 милиона изтегляния, 337 милиона активни потребители и най-висока месечна активност, надхвърляща 100 милиона.