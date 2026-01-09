/Поглед.инфо/ На 9 януари в Пекин на официална церемония беше обявен програмният списък с висококачествените телевизионни сериали, които Китайската медийна група ще представи през 2026 г.

В рамките на събитието, структурирано в шест тематични раздела, бяха обявени общо 55 мащабни телевизионни сериала и 3 висококачествени късометражни сериала. Те представят основните идеи за китайския национализъм, важността на семейството и промените и развитието на китайското общество през годините. На събитието присъстваха зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн и много други официални гости.

По време на събитието беше обявено и провеждането на конференцията за създаване на висококачествени късометражни сериали под мотото „Иновации и творчество“. Китайската медийна група ще продължи да си партнира с град Шънджън, като обединява творчески сили и насърчава създаването на качествено съдържание, за да могат късометражните сериали с по-богати теми и по-зрял израз да разказват повече китайски истории.

В същия ден беше обявено и стратегическото партньорство за Годишната церемония на китайските телевизионни сериали на КМГ. Четвъртото издание на това събитие ще се състои в град Джухай и ще открие нова страница в историята на китайските сериали.